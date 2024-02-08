Довженко считает, что для полной победы недостаточно выгнать врага с наших территорий.

Актер, сыгравший в "Киборгах", "Клане ювелиров", "Свингерах" и других лентах, Вячеслав Довженко рассказал, при каких обстоятельствах может закончится война в Украине.

Как он рассказал в интервью "Обозревателю", даже если Вооруженные силы Украины сдвинут российских оккупантов к границам 1991 года, то это не значит, что война закончится.

Довженко убежден, что все намного сложнее. По его словам, спасти нас может только развал Российской Федерации.

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"Знаете, столетиями мы с этим уже как-то жили. Сколько лет еще будем терпеть, не знаю. Если даже сейчас сдвинем врага к границам 1991 года, не факт, что война прекратится. Если жало у змеи не отнять – ничего не будет. Пока РФ не развалится, нам не будет покоя. Мы должны это наконец осознать. Победа придет, когда прекратит существование страна-агрессор. Только так", - отметил Вячеслав.

Напомним, Вячеслав Довженко снялся в ленте "Другой Франко", которая выйдет на экраны уже сегодня, 8 февраля. Этот фильм посвящен выдающемуся сыну великого отца – Петру Франко. Довженко сыграл главную роль.

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