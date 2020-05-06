Умерла всемирно известная певица Милли Смолл (відео)
17:30, 06 мая 2020Звезды
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Певица скончалась в возрасте 73 лет после инсульта.
Милли Смолл исполнила песню My boy lollipop, ставшую мировым хитом / Фото: Википедия
В Англии скончалась всемирно известная ямайская исполнительница Милли Смолл.
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Об этом сообщает Jamaica Observer.
По данным издания, Милли Смолл умерла в возрасте 73 лет в результате инсульта.
Милли Смолл прославилась на весь мир в 1964 году благодаря хиту My boy lollipop. Сингл продался в более чем миллионе экземпляров и по сей день остаётся одним из самых продаваемых дисков в жанре регги всех времён.
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