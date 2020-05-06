Умерла всемирно известная певица Милли Смолл (відео)

Певица скончалась в возрасте 73 лет после инсульта.

В Англии скончалась всемирно известная ямайская исполнительница Милли Смолл.

Читайте такжеВ семье Эмбер Херд произошло горе (фото)

Об этом сообщает Jamaica Observer.

По данным издания, Милли Смолл умерла в возрасте 73 лет в результате инсульта.

Милли Смолл прославилась на весь мир в 1964 году благодаря хиту My boy lollipop. Сингл продался в более чем миллионе экземпляров и по сей день остаётся одним из самых продаваемых дисков в жанре регги всех времён.

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно о смерти актрисы Татьяны Паркиной, которая запомнилась зрителю по участию в фильмах "Мимино", "Не могу сказать прощай", "Красное и Черное".