Актриса умерла после продолжительной болезни.

Умерла актриса Татьяна Паркина.

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Об этом сообщил Союз кинематографистов России.

"6 мая 2020 г. на 69 году после тяжелой продолжительной болезни ушла из жизни талантливая актриса театра и кино Татьяна Алексеевна Паркина", - сказано в сообщении.

В творческой биографии актрисы запомнились роли в фильмах «Красное и черное», «Ты иногда вспоминай», «Зависть богов», «Салон красоты» и другие. Самой знаковой и запоминающейся ролью для Паркиной стала роль Марты в фильме «Не могу сказать прощай».

Ранее УНИАН сообщал о смерти актрисы Ширли Найт. Дважды номинированная на "Оскар" звезда Голливуда и Бродвея Ширли Найт скончалась на 84-м году жизни в американском штате Техас.