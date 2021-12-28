По словам Павла Рудченко, Примадонна мало работает с молодежью.

Советская и российская певица Алла Пугачева постепенно теряет свою популярность и переходит из разряда звезд в легенды.

Такое мнение высказал музыкальный критик Павел Рудченко, пишет сайт "Дни.ру".

По его словам, сегодня становятся популярными новые артисты, делающие коллаборации с молодежными движениями и блогерами.

"Аллу Борисовну любят до сих пор ее фанаты, но все-таки она меньше представлена в информационном поле, так как сейчас новое поколение ориентировано на современные подходы через социальные сети, через интернет. У Аллы Борисовны в этом плане намного меньше интересных коллабораций с молодежью. У нее практически идет работа по инерции со старым поколением", - говорит эксперт.

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Он добавил, что люди постарше уважают Примадонну, знают наизусть и переслушивают ее песни. При этом Пугачева, говорит он, остается очень важной фигурой в шоу-бизнесе.

Как писал УНИАН, ранее с Пугачевой произошел курьезный случай из-за мускулистого танцора.

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