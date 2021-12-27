Мнения в сети по поводу внешности Примадонны разошлись. Одни восхитились ее образом, другие - захейтили.

Известная певица Алла Пугачева редко фотографируется со своими поклонниками: еще бы - звезда редко выступает, а во время локдауна почти не появлялась на публике.

На днях пользовательнице сети под ником kati2602 повезло сфотографироваться с Примадонной. Снимок девушка опубликовала на своей странице в Instagram и написала: "Великая, талантливая и такая красивая".

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Для выхода в свет Пугачева выбрала трендовую белую искусственную шубу и черное одеяние. Дополнила она образ массивными украшениями на шее и пальцах. Певица нанесла нюдовый макияж и собрала волосы.

"Как восковой манекен", "Другая Аллка стала, другая", "Талант", "Красивая", - пишут в комментариях к фото на фанатских пабликах, где репостнули снимок с Аллой Борисовной.

Напомним, вокруг помолодевшего лица и фигуры Пугачевой не раз возникали слухи. Многие начали писать, что от Примадонны давно ничего не осталось, ее внешний вид - результат работы пластических хирургов.

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