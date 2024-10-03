Украинская актриса Наталья Музычко в интервью УНИАН рассказала о съемках в сериале "Батя", личной жизни и воспитании детей.

7 октября в 20:15 на телеканале 2+2 стартует показ 16-серийного детектива "Батя", в котором украинская актриса Наталья Музычко сыграла возлюбленную главного героя (Александр Мельник). Эта красивая, умная и уверенная в себе женщина смогла пленить сердце сурового оперативника.

О съемках в сериале, личной жизни, воспитании детей актриса рассказала в эксклюзивном интервью УНИАН.

Расскажите о своей героине, какая она?

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Она очень классная: красивая, уверенная в себе, мудрая женщина, современная. Несмотря на специфику ее работы, она прекрасно понимает, как устроен этот мир. Она верит в любовь, в хороших людей, любит жизнь.

В ленте вы появляетесь в пикантных образах, демонстрируете свое шикарное тело. Как держите себя в форме?

Спасибо за комплимент. Мне очень приятно, когда мои труды замечают. Скажу откровенно, что для меня это дается тяжеловато с каждым годом. Но оно того стоит. Главное - держать дисциплину, обязательно регулярно заниматься спортом. Не важно, где это делать, дома или в тренажерном зале, - главное системность. Но, как каждая женщина, я очень люблю сладкое. Просто не злоупотребляю этим.

Кого из украинских актрис считаете своей главной конкуренткой? Боролись ли с кем-то за роль в кино?

Конкуренция - это всегда прекрасно, это мотивация становиться еще лучшей версией себя. Наш кинематограф богат на очень красивых и талантливых актрис моего типажа. Не открою секрет, что утверждение на роль - это несколько этапов и пожеланий от канала, продюсеров, режиссеров. Я очень спокойно отношусь, если не удается выиграть кастинг. Мое от меня никуда не денется.

Говорят, попасть в кино можно только через постель. Вам поступали такие предложения?

Вы знаете, лично мне никто не предлагал роли через постель. Даже не знаю, расстраиваться из-за этого или радоваться.

Мне повезло, что не приходилось чем-то жертвовать ради роли. Быть в нескольких проектах одновременно и без выходных - это сложно, все остальное - рабочий процесс.

Известно, что когда-то вы работали моделью, сотрудницей банка. Почему решили стать актрисой?

Да, я работала моделью, но быть актрисой я только мечтала. А потом как-то предложили роль, я отказывалась, потому что боялась не справиться. Но режиссер заверил, что все будет хорошо. Я согласилась и у меня получилось. Меня стали приглашать сначала на второстепенные роли, а потом и главные.

О чем мечтали в детстве? Расскажите о своем детстве. Как у вас складывались отношения с родителями? Сейчас вы поддерживаете связь?

Если бы мечты моего детства сбылись, то я бы работала стюардессой на международных рейсах и жила бы где-то в Арабских Эмиратах.

Детство мое ничем не отличалось от других, кто родился в бывшем Советском Союзе: росла в Киеве, все было замечательно, но очень скромно. Отец - водитель, мать работала бухгалтером. Летом - пионерские лагеря или деревня у бабушки. Отношения с родителями были не всегда простыми, но мы находили и находим общий язык.

Родные поддержали ваше решение быть актрисой? Кто в вас верил, а кто - нет?

Мое увлечение актерством аплодисментами никто не поддерживал, потому что профессия актера достаточно переменчива, а финансовая стабильность - это было важнее. Поэтому, для моей мамы, работа, например, секретаршей в банке - намного стабильнее, чем актерская. Но, безусловно, она очень гордится своей дочерью, когда видит меня по ТВ.

Почему вы дважды разводились? Каким должен быть мужчина, чтобы вы прожили с ним всю жизнь?

Для разводов были причины. В первый брак я шла очень юной особой, мне было 19 лет. Во втором браке наши ценности с мужем отличались, поэтому мы не смогли быть вместе.

Всю жизнь прожить с одним мужчиной у меня, к сожалению, уже не получится.

Мне должно быть комфортно с мужчиной, чтобы ценности совпадали, а вкусы были в чем-то разные. Чтобы мы дополняли друг друга, были лучшими друзьями, любовниками и партнерами по жизни. И такой мужчина сейчас есть, я нахожусь в отношениях.

У вас трое детей. С какими трудностями сталкивались в воспитании?

Трудности были, наверное, как и у всех родителей: детские болезни, учеба, подростковый период. Старшим дочерям уже 29 и 27 лет, сыну 16. Я думала о его учебе за границей, но он хочет оставаться в Украине.

Как вы переживаете почти 3 года войны? Где были в начале? Хотели ли уехать за границу?

Переживаю как и все, потому что страшно, неизвестно, что будет завтра. Иногда бывают панические атаки, нервничаю, плачу... Но надо жить, другого дня может не быть. Я была 5 месяцев в начале войны в Германии, но потом с сыном вернулась домой, мне здесь лучше.

Когда-то вы снимались в проекте Оксаны Байрак "Ничто не случается дважды". Как она себя вела в тот период времени? Были ли у вас какие-то конфликты? Общались ли вы с ней после 24 февраля? Что думаете о ее позиции? Возможно, знаете что-то об Антоне Батыреве, который поддержал войну?

Когда я снималась в проекте Оксаны Байрак, я не пересекалась с Антоном Батыревым, поэтому ничего не могу о нем сказать, какой он человек. Что касается режиссера Оксаны Байрак - она требовательна в съемочном процессе от всех на площадке. Позицию ее по войне я не разделяю, лично не общалась.