При этом сама Мейхер осуждает войну в нашей стране.

Супруг украинской певицы Нади Мейхер - Михаил Уржумцев - решил продолжить работать в России, несмотря на войну в Украине. Он является генеральным директором Melon Fashion Group в Санкт-Петербурге.

После полномасштабного вторжения России в Украину на рынке моды упал спрос, а многие бренды покинули страну-агрессора. При этом Уржумцев уверен, что до осени ситуация стабилизируется.

"Мы 23 февраля много чего думали, и в компании, в том числе, а потом поняли, что лучше даже не думать о будущем. Если ситуация будет развиваться так, как она развивается на сегодняшний день, и ничего не будет происходить в ту или иную сторону, я думаю, что до осени все будет нормально. Магазины будут заполнены тем товаром, которым они должны быть заполнены", - сказал он на YouTube-канале "Сделано – предприимчивый подкаст".

И если Уржумцев молчит о войне в Украине и продолжает работать в РФ, то его звездная супруга Надежда Мейхер осуждает кровопролитие в нашей стране и показывает в своих социальных сетях все ужасы происходящего.

При этом она пока никак не отреагировала на заявление своего супруга.

Напомним, ранее 40-летняя Надежда Мейхер прогулялась без нижнего белья.

Вас также могут заинтересовать новости: