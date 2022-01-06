Поклонники по достоинству оценили образ певицы.

Украинская певица Надежда Мейхер обнародовала в своем инста-блоге новые снимки, на которых позирует в черном блестящем платье. Интересно, что сквозь платье просвечиваются ее ягодицы.

Читайте такжеЗвезда "Квартала" Кошевой показал романтическое фото с обнаженной женойТакже оно сделано с глубоким декольте и оголяет плечи звезды. Под такой образ Мейхер надела черное белье и дополнила аутфит ярким макияжем с акцентом на глаза.

"Бесподобная красота", "Кто нибудь объяснит мне феномен этой женщины?", "Красивая", "Платье - огонь", "Богиня любви и красоты", "Шикарно", "Настоящая испанка", "Прекрасная", - пишут поклонники в комментариях под фото.

Напомним, ранее экс-"виагра" Надежда Мейхер блеснула аппетитными формами в прозрачном комбинезоне.

Вас также могут заинтересовать новости: