Певица подразнила поклонников яркими фото.

40-летняя украинская певица и телеведущая Надежда Мейхер похвасталась новыми летними снимками в своем Instagram-блоге.

Звезда вышла на прогулку в легком шелковом комбинезоне с кружевом в зоне декольте и стильных черных босоножках. Дополнила она образ шляпой, которая является трендов этого сезона. Стоит отметить, что под комбинезон певица не надела бюстгальтер.

Кроме того, в руке Мейхер держала пиджак с интересным принтом, который стал ярким акцентом в ее "луке".

Напомним, ранее Надежда Мейхер в прозрачном платье сверкнула упругими ягодицами. Тогда поклонники засыпали звезду комплиментами. Они отметили, что в свои годы Мейхер выглядит просто бесподобно.

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