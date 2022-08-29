Сама певица не общается с экс-женой Захура.

Супруг украинской певицы Камалии рассказал, как его бывшая жена из России относится к войне в Украине и почему их дети живут с ним в одном доме.

По словам Мохаммада Захура, он остался в хороших отношениях с экс-супругой, они могут обсудить вопросы насчет общих детей - сына Армана и дочери Татьяны. Он отметил, что она осуждает войну в Украине, несмотря на то, что живет в стране-агрессоре.

При этом сама Камалия не общается с бывшей своего мужа. Она говорит о том, что в начале их отношений экс-жена Захура нелестно о ней отзывалась, поэтому ей неприятно с ней общаться. Но с их детьми она нашла общий язык.

Відео дня:

"Мы все вместе живем в одном доме вместе с Таней, с Арманом. С Таниной семьей. У Тани двое детей. Одной девочке 10 лет, другой - 12 лет. Мои Арабелла и Мирабелла им тети. Мы все живем в одном доме вместе с детьми, вместе с другими родственниками. И Таня с Арманом мне помогают очень много. Таня младше меня на пять лет, а Арману сейчас 33", - сказала Камалия в интервью Rostyslove Production.

Напомним, ранее Камалия показала роскошный особняк в Лондоне, где поселила беженцев.

Вас также могут заинтересовать новости: