Влюбленные провели время вместе.

Недавно стало известно о новых отношениях турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу с моделью Анастасией. Ранее они провели время вместе в городе Дубай, однако на днях мужчина повез девушку на свою родину.

Соответствующие фото и видео пара выложила в сеть. На них видно, что влюбленные гуляли по городу Стамбул, ходили на шопинг и отдыхали.

Также Анастасия на своей странице поделилась видео, как они с любимым наслаждались закатом на побережье и катались на машине по ночному городу.

Видео дня

Однако не всем подписчикам понравилась внешность новой девушки Мурата. Ей начали писать хейтерские комментарии, якобы она "вся сделанная". Но Анастасия не стала молчать и ответила на критику.

"Если вы хотите меня задеть вашей бестактностью и нелюбовью к себе, то вы ошибаетесь. То, что вы мне пишете, это о вас, а не обо мне. Не заходите к такой ужасной и некрасивой девушке, как я. Все просто, если кто - то вам не нравится - не заходите на его страницу", - отметила девушка.

Напомним, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу совсем недавно развелся со своей второй женой Лилией. Официально эту информацию он не комментирует. Ходили слухи, что разрыв произошел из-за его неверности.

К слову, первой женой Мурата была певица-предательница Ани Лорак, с которой он воспитывает 12-летнюю дочь Софию. Пара не поддерживает связь из-за разницы в политических взглядах.

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