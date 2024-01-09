Недавно стало известно о новых отношениях турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу с моделью Анастасией. Ранее они провели время вместе в городе Дубай, однако на днях мужчина повез девушку на свою родину.
Соответствующие фото и видео пара выложила в сеть. На них видно, что влюбленные гуляли по городу Стамбул, ходили на шопинг и отдыхали.
Также Анастасия на своей странице поделилась видео, как они с любимым наслаждались закатом на побережье и катались на машине по ночному городу.
Однако не всем подписчикам понравилась внешность новой девушки Мурата. Ей начали писать хейтерские комментарии, якобы она "вся сделанная". Но Анастасия не стала молчать и ответила на критику.
"Если вы хотите меня задеть вашей бестактностью и нелюбовью к себе, то вы ошибаетесь. То, что вы мне пишете, это о вас, а не обо мне. Не заходите к такой ужасной и некрасивой девушке, как я. Все просто, если кто - то вам не нравится - не заходите на его страницу", - отметила девушка.
Напомним, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу совсем недавно развелся со своей второй женой Лилией. Официально эту информацию он не комментирует. Ходили слухи, что разрыв произошел из-за его неверности.
К слову, первой женой Мурата была певица-предательница Ани Лорак, с которой он воспитывает 12-летнюю дочь Софию. Пара не поддерживает связь из-за разницы в политических взглядах.