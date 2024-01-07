Теперь об их отношениях известно наверняка.

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу совсем недавно расстался со своей второй женой, визажисткой Лилией. С тех пор он часто появлялся в компании разных женщин.

Ему приписывали романы с множеством дам, однако оказалось, что его сердце занято моделью по имени Анастасия.

В инста-сториз Мурат поделился романтическим видео со своей возлюбленной, на котором они прогуливаются за ручку по берегу моря, а затем обнимаются и нежно целуются.

Видео дня

Стоит отметить, что Налчаджиоглу до сих пор молчит о разводе со второй женой Лилией Реус. Официально он ничего не подтверждал, однако избавился от доказательств брака в социальных сетях. Реус сделала то же самое.

К слову, первой женой Мурата была опальная певица Ани Лорак, с которой он воспитывает дочь Софию. С экс-женой Налчаджиоглу не общается из-за разных политических взглядов - он поддерживает Украину, а Лорак - Россию.

Напомним, ранее инсайдер рассказал, что Мурат Налчаджиоглу расстался с Лорак и Реус из-за своей неверности. По его словам, бизнесмен изменял обеим женам. К тому же родители Мурата несерьезно относились к его избранницам.

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