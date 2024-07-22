Вместе они исполнили хит 1997 года.

Популярная украинская певица Кристина Соловий неожиданно появилась на одной сцене с известной артисткой Ириной Билык. Исполнительница заявила, что это было ее мечтой выступить вместе с кумиром.

В воскресенье, 21 июля Билык дала сольный концерт в Киеве. Прямо во время выступления к ней неожиданно присоединилась Кристина. Следовательно, желание Соловий осуществилось. Знаменитости спели на сцене хит "А я плыву", который вошел в альбом "Фарбы". Его Ирина выпустила в далеком 1997 году.

К слову, этот трек также перепел артист Alekseev, и теперь он исполняет его на своих концертах. В своем Instagram Кристина опубликовала кадры с их выступления с Билык.

"Моя икона и я. Мечта сбылась", - написала под видео певица.

В комментариях подписчики были удивлены увидеть такой дуэт на сцене, но они оставили немало приятных слов для артисток:

"Легенда"

"Мощно"

"Невероятный дуэт. Выпустите совместную песню"

"Лучшая ее песня. Даже сегодня звучит очень оригинально и современно"

Стоит указать, что в репертуаре Соловий также есть песня "А я плыву". Исполнительница ранее получила разрешение от коллеги перепеть композицию. Этот трек Кристина называла своим самым любимым.

Более того, в своих интервью артистка признавалась, что музыка Билык в свое время произвела большое впечатление на нее и дала ей толчок к собственному творчеству.

Напомним, ранее Кристина Соловий прямо со сцены почтила память Ирины Фарион. Певица выразила свое уважение к языковеду.

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