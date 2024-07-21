Певица выразила свое уважение к языковеду.

Известная украинская певица Кристина Соловий высказалась о языковеде и экс-депутате Ирине Фарион, которую убили во Львове 19 июля. Артистка была одной из тех, кто почтил память общественного деятеля.

Как сообщает Telegram-канал "Музвар", исполнительница со сцены, во время своего выступления 21 июля, вспомнила, какой была профессор. На музыкальном фестивале Atlas United 2024 Кристина начала свою речь со слов, которыми часто характеризовали языковеда.

В частности, она сказала: "Как бы мы не относились, какой бы ни была Ирина Фарион...", а дальше высказала свое мнение, какой именно Соловий видела экс-депутата.

"Я хочу сказать вам, она была такой, какой мы сами боимся себе позволить быть. Она любила украинскую идентичность в себе так, и влюбляла в нее так, как это мало кто умеет. Уважаем и помним. Вечная память Ирине Фарион", - подчеркнула исполнительница.

Что известно о смерти Фарион

Прямо посреди улицы во Львове неизвестный мужчина совершил покушение на убийство Фарион. Он выстрелил в языковеда, после чего скрылся. Экс-депутата с огнестрельным ранением головы в тяжелом состоянии доставили в больницу. Она находилась в критическом состоянии в глубокой мозговой коме, а затем умерла. Врачи не смогли спасти ее, из-за несовместимых с жизнью ранений.

Ирина была известна своей скандальной позицией относительно украинского языка. Ее методы часто были радикальными, но это не отрицает тот факт, что профессор посвятила свою жизнь исследованию украинского языка.

Напомним, ранее Наталья Холоденко призналась, как восприняла новость о смерти Фарион.

Вас также могут заинтересовать новости: