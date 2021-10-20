Звезда отметила, что очень часто во взаимоотношениях встречаются рыночные подтексты, в которых кто-то всегда отдает больше, только для того, чтобы быть хорошим.

Украинская актриса и героиня реалити-шоу "Холостячка-1" Ксения Мишина, которая в июле объявила о расставании с Александром Эллертом, написала душераздирающий пост о токсичных отношениях, которые могут убить.

Об этом сообщается на ее личной странице в Instagram.

Артистка неоднократно заявляла, что была жертвой домашнего насилия. С отцом своего сына Платона она рассталась, когда была беременна. На сегодняшний день мужчина не принимает участия в жизни наследника и не помогает финансово. Вскоре у начинающей актрисы появился состоятельный молодой человек. Но после нескольких счастливых месяцев мужчина стал унижать и оскорблять любимую, а впоследствии поднимал руку.

Для Мишиной тема токсичных отношений остается болезненной. Она решила выразить свое мнение по этому поводу и уберечь многих девушек от необдуманных поступков.

"С детства нас учили тому, что отдавать, делиться, помогать это хорошо. Ты хороший, если сделал что-то хорошее. А если ты хороший - ты любимый. Странная схема рыночных отношений, которая однажды может тебя убить.

И вот мы здесь и там уступаем, терпим, смиряемся, ждём в ожидании чуда. Ждём, что наступит тот момент, когда наши хорошие дела перевесят чашу весов и наконец наступит награждение и мы окунёмся в счастье. На этом скользком пути мы поддерживаем себя фразами "что не убивает, делает нас сильнее" и они даже помогают. Но мы продолжаем страдать, не получая ничего взамен. Ведь мы отдаём, потому что хотим быть хорошими и в 99% случаев нас об этом никто не просил. А значит единственный, кому эта жертва была нужна - это ты сам. Замкнутый круг, в котором обязательно наступает момент разочарования. Гнев и агрессия берут управление нами в свои руки и тут бы встрепенуться, осознать, что я иду не туда. Но с детства нас учили "хорошая девочка, не дерётся, не кричит, не злится и не ругается". И опять кривая логика. И мы заходим на новый круг: вина за то, что испытали злость и агрессию к другим или даже к себе, неважно…", — написала телезвезда.

По словам знаменитости, выход из такой ситуации есть, "нужно выбрать себя". Она уверена, что только в таком случае человек почувствует себя счастливым и свободным.

Поклонники вновь отметили мудрость и осознанность Мишиной: "Как же эти слова сейчас в точку", "Спасибо Ксюша за мысль-пост", "Спасибо за эти слова! И за ваш путь", "Великолепная", "Волшебные слова".

Напомним, ранее УНИАН писал, что Ксения Мишина снялась в соблазнительной фотосессии. В кадре звезда предстала в стильном костюме, надев пиджак на голое тело. Тем самым она засветила обнаженную грудь.

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Автор: Каролина Гайдук