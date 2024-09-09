Артистка также рассказала, где сейчас живет с любимым.

Известная украинская рэперша alyona alyona впервые за долгое время рассказала о своей личной жизни. Исполнительница заговорила о замужестве и ответила, где сейчас живет.

В прошлом году знаменитость призналась, что состоит в отношениях с музыкантом Владимиром. Пара начала жить вместе. Рэперша переехала на родину любимого - в Ивано-Франковскую область. alyona alyona говорит, что не скучает по столице и сейчас для нее важно быть рядом с Владимиром.

"Он там жил, родился в том селе, вырос. К нему переехала я. Когда я приехала в гости и увидела эту природу, покой, тишину. Тем более мои хобби, рыбалку и поход по грибы, я там могу реализовать. Я очень счастлива, что это такой край. Это родина Ивана Франко. Там другие люди и язык. Мне там спокойно, езжу туда восстанавливаться", - поделилась артистка.

О женитьбе, как признается звезда, они с бойфрендом пока не думают. Пара ждет победы Украины в войне и тогда, возможно, заключат официальный брак. Сейчас, по словам певицы, замужество неважно для нее.

"По моему мнению, которое я никому не навязываю, сейчас актуально все-таки больше работы для наступления победы. Такие личные планы мы немножко отложили. Мы наслаждаемся, что мы вместе. Мы можем спокойно назвать друг друга мужем и женой. И живем, работая на победу. А дальше, возможно, в день победы ЗАГС или "Дія" снова лопнет от количества поданных заявлений. Вот тогда я пойму, что можно", - сказала alyona alyona.

Напомним, ранее alyona alyona обманули фейковым донатом для ВСУ. Рэперша рассказала о неприятном инциденте на концерте.

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