Она рассказала подробности происшествия.

Украинская рэперша Alyona Alyona рассказала неприятный инцидент на концерте.

Артистка постоянно поддерживает сборы и помогает ВСУ. А во время ее недавнего выступления в Нидерландах для украинцев, один из зрителей решил якобы тоже приобщиться к хорошему делу и передать щедрый донат на нужды военных. Он отдал несколько тысяч гривень наличными команде рэперши.

"В тот день кто-то под сценой дал в руки моей бэк-вокалистке Веронике горсть тысяч гривень и попросил передать, как донат на помощь ВСУ. Мы очень все обрадовались, потому что у меня как раз идет сбор и было очень приятно за человеческое неравнодушие", - рассказала она.

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Однако позже оказалось, что это ненастоящие деньги, а обычные сувенирные купюры.

"Я достала эту горсть гривень, развернула ее и оказалось, что это сувениры. Я обычно доверяю людям и мне было так грустно, что некоторые украинцы за рубежом позволяют себе такие шутки, в то время, когда совсем не смешно ребятам и девушкам на передовой", - отметила Alyona Alyona.

Поэтому звезда добавила настоящие средства из собственного кармана к сбору и призвала быть всех внимательными и осторожными.

Напомним, ранее рэперша Alyona Alyona рассказала, как борется с лишним весом.

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