Певец травмировал лицо, когда колол дрова.

Известный украинский певец Владимир Дантес показал на своей странице в Instagram травму, которую он недавно получил. Стало известно, что ранение исполнитель получил, когда колол дрова. У певца ранена губа.

Как видно на фото и видео, которые опубликовал артист, он находится на территории частного дома, где решил развести костер.

В процессе подготовки ему "прилетело в лицо", однако разжечь огонь певцу все же удалось. Исполнитель предостерег фанов быть осторожными во время этого процесса:

Видео дня

Рубя дрова... Будьте осторожны, потому что раскалываясь, может полететь и в вас!

Напомним, Владимир Дантес рассказал, как потерял крупную сумму из-за мошенников.

Также мы писали о том, что Владимир Дантес и Алексей Дурнев внезапно обнажились прямо на сцене. Как выяснилось, они это сделали для благотворительного сбора средств.

Кроме того, Владимир Дантес и его девушка Даша Кацурина в Киеве появились на митинге в поддержку военнопленных.

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