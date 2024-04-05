Причиной стала его неосторожность.

Украинский певец Владимир Дантес рассказал историю о том, как потерял деньги из-за мошенников.

Оказалось, что инцидент случился еще в начале года. Тогда он неожиданно начал получать сообщения о том, что кто-то снимает крупные суммы с его карты.

"Эта история произошла 20 января на киевском вокзале. Я передавал своей Даше документы и в этот момент у меня начали списываться очень много денег. Дело в том, что кто-то с моих карточек в Барселоне покупал что-то в магазине. Я был в ах*ре бешеном. Заблокировал карты и писал в банк с просьбой помочь", - рассказал Владимир в своем Instagram.

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А потом объяснил, что во время тура с Алексеем Дурневым больше года назад у него разбился телефон. Тогда певец решил его выбросить и не мог подумать, что кто-то найдет его и решит воспользоваться данными.

"Как выяснилось, этого вообще нельзя делать, потому что его кто-то нашел и за год или полтора восстановил доступ и начал покупать что-то в Барселоне с моих карточек", - сказал он.

Однако история закончилась хеппи-эндом, ведь все же удалось вернуть средства певцу.

"После многочисленных писем/судов банк все разрулил наконец и деньги вернулись ко мне", - с радостью сообщил Владимир.

Напомним, ранее Сергей Притула призвал не реагировать на сообщения мошенников от имени его команды.

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