Продюсер "наехал" на своего экс-подопечного в соцсетях.

Продюсер Игорь Кондратюк отреагировал на слова певца и воина ВСУ Виталия Козловского относительно того, что он забирает часть его военной зарплаты в качестве долга.

В комментариях под его постом в Instagram он гневно высказался на этот счет. Кондратюк написал:

"Твою зарплату забирает исполнительная служба, неук, за то, что ты – рецидивист по нарушениям авторского права. Ты напиши пост о том, почему не отдал судебные долги раньше".

Видео дня

За такую позицию Кондратюка захейтили в сети. И фолловеры, и знаменитости осудили его за то, что он забирает почти все деньги у Козловского в то время как он защищает нашу страну на передовой и сам нуждается в финансах.

В результате Кондратюк удалил свой комментарий, однако пользователи сети успели сделать скриншот, которым Козловский поделился в "историях".

"Человек, который уверен в своей позиции, не будет удалять комментарий", - написал Виталий.

Скандал Козловского и Кондратюка

Недавно продюсер Вадим Лисица заявил, что Кондратюк отбирает у Козловского часть его военной зарплаты. По этому поводу высказалась и актриса Ольга Сумская. Она осудила поведение Кондратюка.

Позже высказался и сам Козловский. Он сказал, что суды длятся уже более 10 лет. За это время он выплатил Кондратюку миллион гривень и еще должен два миллиона.

Он добавил, что военная часть отчисляет от его зарплаты процент на погашение исполнительных производств - и в пользу Кондратюка, и штраф в госбюджет. По его словам, он обращался к своему экс-продюсеру с просьбой приостановить выплаты из-за войны, однако тот отказался.

Вас также могут заинтересовать новости: