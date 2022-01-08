Бывшая девушка Кота изменяла ему с солистом Quest Pistols Антоном Савлеповым.

Украинский хореограф, победитель шоу "Танцы со звездами" Евгений Кот рассказал о предательстве бывшей возлюбленной Мариам Туркменбаевой.

Об этом он поделился в эфире шоу "Мой секрет" с Машей Ефросининой на СТБ.

"Он уехала на гастроли с Quest Pistols. Она с тех гастролей не вернулась домой", - говорит знаменитость, добавив, что часто слышал упреки в том, что не развивается.

Читайте такжеПобедитель "Танцев со звездами" рассказал о семейной трагедииСпустя некоторое время хореограф захотел ей сделать подарок на Новый год и передал его через Антона Савлепова из Quest Pistols. Позже Маша вернулась к Евгению и сказала, что разрыв отношений был ошибкой. Они прожили еще три недели, а потом вновь почувствовался "холодок". Коту приснилось, как его возлюбленная в отношениях с Савлеповым. Оказалось, что это - правда.

"Мне тогда действительно было больно и реально неприятно... У них потом ничего не сложилось...", - вспоминает Женя.

При этом Кот не понимает, почему произошло предательство. Очевидно, он ее не вдохновлял и не был для нее лидером. Хореограф рассказал, что долго переживал разрыв.

Кто такой Евгений Кот

Евгений Кот (род. 20 мая 1988, Херсон, Украина) - украинский хореограф, режиссер-постановщик, участник и победитель шоу "Танцуют все!" и "Танцы со звездами", режиссер-постановщик номеров для шоу "Х-фактор" и "Україна має талант" на телеканале СТБ. Актер первого плана 3D-шоу "Барон Мюнхгаузен". Судья проекта "Україна має талант" 2021 года.

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