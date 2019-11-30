Победители шоу "Танцы со звездами": "Мы пытались добиться того, чтобы по спинам зрителей побежали мурашки. Но страсть была только на паркете"

Хореограф Евгений Кот и звезда сериала «Крепостная», актриса Ксения Мишина до сих пор по-настоящему не отпраздновали свою победу в шоу «Танцы со звездами» на телеканале «1+1», финал которого состоялся в конце прошлой недели. Победители собираются в ближайшие дни встретиться с фанатами и разделить с ними свой успех. Пара, которую называли самой смелой, эмоциональной и драматической выиграла с минимальным отрывом, и победу ей принесла именно любовь телезрителей. В интервью УНИАН финалисты шоу рассказали о первых днях на проекте, ночных тренировках, слухах о романе и своих слабостях.

«На прошлых праздничных вечеринках я много танцевал, на этой – одну минутку»

После финала «Танцев со звездами-2019» прошла почти неделя, но победители говорят, что еще по-настоящему не отпраздновали свой успех. Единственной возможностью отметить победу была вечеринка, которую устроили для всех участников. Но у Ксении на следующий день были съемки.

«Праздновала на площадке с кучей текста. Мы общались, отмечали, а в 6 утра у меня уже была съемочная смена», - рассказывает победительница.

Женя добавляет, что для него прощальная вечеринка прошла в формате «сапожник без сапог»: «Все развлекались, выпивали, поздравляли друг друга и танцевали. И, знаете, на прошлых таких вечеринках я тоже много танцевал. На этой – один раз. Минутку и все. Мне хотелось больше посидеть, пообщаться с людьми. На следующий день после финала поехал на репетицию, у меня работа, которая ждала меня во время проекта. Сейчас я участвую в нескольких рождественских балах, готовлюсь к новогодним праздникам, буду выступать».

У Ксении же начинаются съемки сразу в трех сериалах: «Ты мой», «Шуша» и «Исчезающие следы».

«Были такие недели, когда мы просто не вылезали с тренировок»

Пара завоевала симпатии зрителей своими эмоциональными выступлениями, каждый раз на экране можно было увидеть историю, которая подкупала искренностью. Но за кадром оставались изнурительные тренировки и сомнения в себе.

«Когда мы только познакомились, было видно, что Ксения мало верит в себя. Она говорила: «Я не умею. Я не смогу». Пришлось ее убедить: «Все ты сможешь». Так и получилось», - рассказывает Женя.

Его партнерша добавляет, что хотела даже отказаться от проекта: «Когда я первый раз встретилась с Женей на тренировке, то мне было так за себя стыдно. Вроде, как женщина, я должна красиво владеть своим телом, а у меня ни одно движение не получалось. Я сравнивала себя с его прежними партнершами по шоу и мне казалось, что это - небо и земля. Но я вошла в проект с мыслями: «Будь что будет»».

И Женя, и Ксюша рассказывают, что за 14 недель проекта было все: от споров до ночных репетиций.

«Были такие недели, когда мы просто не вылезали с тренировок. С утра до ночи. А бывало, что, из-за моих съемок в сериалах, нам приходилось тренироваться ночами. В последние дни мы буквально жили в залах и павильонах. Старались все свое свободное время тратить на танцы. Жертвовали сном», - признается Ксения.

Усталость выливалась в небольшие конфликты двух эмоциональных, но отходчивых людей.

«Тяжело было не только физически, но и морально. Мы уставали. Когда у Ксюши не было сил, приходилось ее поднимать. И мы столько времени проводили вместе, что, конечно, могли немного конфликтовать, но все сглаживалось очень быстро», - рассказывает Женя.

Затраченные усилия не прошли зря - пара завоевала сердца телезрителей, а танцы завоевали сердце Ксении.

«Я поняла, что через танец можно показать целый отрывок своей жизни, целый спектакль, целое кино. Я полюбила танцы и поняла, как сильно ошибалась, когда думала идти или не идти на проект. Нужно было сразу отбросить сомнения, идти и наслаждаться», - говорит Ксюша.

«Мы поняли, что в этом моменте должен быть поцелуй»

Одним из самых ярких и скандальных эпизодов «Танцев со звездами-2019» стал танец в финале, завершившийся поцелуем. Пара показала такую искреннюю страсть, что им тут же приписали любовный роман. При том, что Евгений в начале этого года официально женился на своей возлюбленной Наталии Татаринцевой.

«Мы это придумали с Женей. Мы уделили этому танцу очень много времени – каждое движение, каждый шаг, каждый поворот мы прорабатывали. В один прекрасный момент задумались над кульминацией и поняли, что в этом моменте должен быть поцелуй. Но, опять-таки, это не совсем поцелуй. Через него мы хотели показать эмоцию», - говорит Ксюша.

Евгений добавил, что, по задумке, поцелуй на сцене должен был стать эмоциональной бомбой, которая поразила бы зрителей.

«Мы поставили танец быстро, за пару дней. Но были продуманы характеры персонажей, их взаимодействие, конфликт, чтобы они были яркими и интересными. Я пытался добиться того, чтобы по спинам зрителей побежали мурашки. Чтобы они голосовали за нас. Сработало», - добавляет Женя.

Все слухи о романе и ревности победители отметают.

«Мы не просто танцы танцевали, а старались показать историю и пропустить ее через себя. Без симпатии партнера к партнеру очень тяжело сделать это качественно. Но страсть была только на паркете, – говорит Ксения. - Супруга Жени, Наталья – это абсолютно мудрый человек. Она не вмешивалась в нашу постановку, потому что прекрасно понимала, что это шоу, это драматургия и это наше творчество. Она ведь тоже артистка, тоже занимается танцами и знает, что такое сцена».

Женя признается, что после этого танца получил от жены сообщение, но не с угрозами и проклятиями, а с поздравлениями.

«Жена в прошлые года приходила на эфиры. В этом сезоне смотрела мой номер и уезжала, ей был интересен только я. Потом начала смотреть дома и после вступления писала комментарии. Чаще всего писала: «Я обожаю тебя», - рассказывает Женя и честно признается, что ревнует в их семье только он.

По словам финалиста шоу, сам он несколько раз устраивал жене сцены ревности: «Но я ей абсолютно доверяю. Знаю, что она меня обожает и любит».

Фастфуд и Harley Davidson

Мы расспросили пару об их слабостях. Оказалось, что Ксения любит поесть, а Женя – скорость.

«Я поправилась на 30 кг, когда забеременела. Уже после родов я занималась спортом – бегом. И потихонечку, правильными способами, я восстанавливала свою форму. Строгих диет я никогда не соблюдала. Да, пытаюсь придерживаться правильного питания. Не всегда, конечно, это получается – частенько хочется фастфуда. Хочется заехать в Mcdonalds и съесть что-нибудь вредное. Но я старательно себе это запрещаю делать», - рассказала Ксения.

Евгений признался, что в этом году осуществил мечту – прокатился на своем Harley Davidson.

«Я 12 лет назад много катался на мотоцикле, но упал и сильно разбился. Потом боялся ездить, продал тот спортивный мотоцикл. Прошло время, я снова начал думать о его покупке. Хотелось уже не погонять, не полихачить, а по кайфу покататься. Долго ждал Харлей, переделывал его, тюнинговал. И мои ожидания были сильнее чем то, что я получил в реальности. У нас такие дороги, что с удовольствием не поездишь, езда по ямам – боль в спине. Плюс, мне постоянно надо быть с рюкзаком, с формой для репетиций - не очень удобно. Наверное, буду его продавать», - рассказал Женя.

Мы спросили у Ксении не решится ли она поддержать партнера по шоу и купить у него Harley, но актриса только рассмеялась: «Нет. Такой транспорт, как мотоцикл, я для себя еще не открыла. Куда мне на Харлее гонять?».

По ее словам, больше всего она мечтает об отдыхе. «Мне очень хотелось бы заниматься танцами. Я, правда, еще не определилась со стилем. Но сейчас мне, в любом случае, нужно немного выдохнуть и отойти от танцев. Я очень рада, что наконец-то хожу не на каблуках. Я каждый день могу носить кроссовки и другую обувь на низком ходу. Вот, немного отдохну, и буду более серьезно думать над этим вопросом и принимать решение, какими именно танцами я хочу заниматься», - говорит Ксюша.

У Жени другие планы: «Я хочу сделать свое танцевально-цирковое шоу и скоро за него возьмусь. Хочу, чтобы в нем участвовали только мужчины. Такого еще не было. Это будет нечто особенное. Я верю, что смогу удивить зрителя».

Влад Абрамов, Сергей Коршунов