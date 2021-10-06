По словам ведущей, Ксения - на своем месте в шоу "Україна має талант", она заняла не ее кресло.

Новую судью шоу "Україна має талант" Ксению Мишину раскритиковали хейтеры еще до выхода 10 сезона проекта.

Поэтому Мишину решила поддержать экс-судья "Україна має талант" Слава Фролова. Ведущую возмутили комментарии хейтеров в адрес "холостячки".

Читайте такжеСтало известно, когда выйдет новый сезон сериала "Крепостная""Как вам не стыдно? Это я спрашиваю тех, кто устроил травлю Ксении Мишиной, которая прошла кастинг и получила роль жюри в "Україна має талант"... Чтобы быть обоснованным хейтером, надо посмотреть хотя бы один сезон обновленного "Україна має талант". Потому что этот прикол "я не читал, но осуждаю" мы знаем, и больно от того, что приходится делить с такими дураками одну планету", - подчеркнула Фролова.

По словам ведущей, Ксения - на своем месте, она заняла не ее кресло.

"Дайте шанс новым лицам делиться своей энергией, талантом и любовью! Именно ваша поддержка рождает звезд, которые будут сиять ярче предыдущих", - отметила Слава.

"Украина имеет талант": что известно о шоу

"Україна має талант" - талант-шоу на телеканале СТБ, начатое в 2009 году; с тех пор вышло девять сезонов шоу. Это - дочерний проект британской телепередачи Саймона Коуэла "Британия имеет талант".

В октябре стартует 10-й сезон шоу "Україна має талант", его ведущим станет Григорий Решетник. Судьи - Ксения Мишина, Евгений Кот и Сергей Притула.

Автор: Ольга Робейко