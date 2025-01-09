Россиянин признался, что у него возникли проблемы с психоэмоциональным состоянием.

Российский рэпер Алишер Моргенштерн, который ранее поддержал Украину и высказывался против войны, а потом начал снова петь для россиян и мечтал о возвращении в РФ, показался в нетрезвом состоянии на концерте. Артист во время своего выступления в Куршевеле, Франция, упал прямо на сцене.

Присутствующие на концерте сняли момент на видео, а российские Telegram-каналы распространили ролик в сети, в частности, пропагандистский паблик "Хуже и не скажешь". На кадрах видно, что музыкант вел себя, мягко говоря, неадекватно.

Он был в состоянии сильного алкогольного опьянения и буквально не мог стоять на ногах. После падения Моргенштерн даже не смог самостоятельно встать на ноги. Поэтому ему помогли зрители в зале.

После этого рэпер уже не мог продолжать выступление нормально и пел, сидя на стуле. Когда его подняли зрители, россиянин заявил, что так бывает с ним. К слову, сам исполнитель не комментировал инцидент на концерте.

Отметим, что 30 декабря певец в своих соцсетях объявил о прекращении концертной деятельности. У него возникли проблемы со здоровьем, из-за которых он планирует начать лечение в реабилитационном центре для зависимых. В рехаб он отправится после последнего концерта 15 января. По его словам, в 2024 году он пережил психоз и депрессию. Он боролся с зависимостью, которая сформировалась из-за лекарств, назначенных врачами.

Как известно, "иноагентом" в РФ Алишера признали в марте 2022 года. В начале полномасштабного вторжения рэпер осудил войну в Украине и путинский режим. Он даже выпустил антивоенный трек "12". После многочисленных угроз и запугиваний со стороны Кремля, он эмигрировал из России. Но, находясь за границей, продолжил и дальше зарабатывать на россиянах за рубежом. Сейчас он живет преимущественно в Израиле и Великобритании и уже не вспоминает о войне.

Напомним, ранее мы писали, что в России хотят посадить Моргенштерна. Музыканта обвинили в невыполнении обязательств "иноагента".

Вас также могут заинтересовать новости: