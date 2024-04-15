Исполнитель обвинил бывшего продюсера в манипуляциях и связи с Кремлем.

Российский музыкант и рэпер Алишер Моргенштерн во время очередного стрима обвинил своего бывшего продюсера Артема Клюшина во лжи. Кроме того, рэпер рассказал, что продюсер договаривался с Кремлем о лояльности музыканта.

Моргенштерн в очередной раз подчеркнул, что он против войны и не поддерживает захватническую политику российского диктатора Владимира Путина. Продюсер просил, чтобы музыкант не выпускал антивоенный клип "12", а если он его не послушает, то его ожидают проблемы:

Мой отъезд из России - это его план. Меня из-за него выгнали из России, назвали предателем. Начинается война и я хочу снять клип "12". Он единственный отговаривал меня выпускать его под страхом смерти.

Также рэпер добавил, что Клюшин якобы договорился с Кремлем, что Алишер поддерживает Россию и политику Путина. Тогда клип "12" они видели как протест власти.

После публикации видео продюсер присылал сообщения якобы от чеченцев музыканту, где его угрожали убить. Это и стало причиной его эмиграции за границу. Сейчас, как поделился исполнитель, он понимает, что его не могли убить только за один клип. Моргенштерн убежден, что Клюшин сам подстроил все угрозы.

"Эта ш***ха, когда началась война, первой мне написала: "Выстави Z в "историю", тогда сможем вернуться в Россию. Я против войны, меня не интересует государство. Я против того, чтобы люди умирали", - сказал Моргенштерн.

Напомним, ранее Моргенштерна послали на концерте. Он снял штаны и показал, куда идти хейтерам.

Вас также могут заинтересовать новости: