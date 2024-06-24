Музыканта обвинили в невыполнении обязательств "иноагента".

Российская прокуратура направила материалы в следственный комитет в отношении известного рэпера Моргенштерна, который ранее высказался против войны. Правоохранители планируют возбудить уголовное дело против артиста за невыполнение им обязанностей "иноагента".

Как пишут пропагандистские СМИ, в столице страны-агрессорки сейчас выбирают наказание для певца. Если СК возбудит дело против исполнителя, то ему грозит до 2 лет за решеткой.

"Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Алишера Моргенштерна за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. Результаты их рассмотрения на контроле в прокуратуре Москвы", - говорится в заявлении.

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Отмечается, что Моргенштерн якобы дважды за год был привлечен к административной ответственности. Причиной стали нарушения им обязательств "иноагента". Рэпера обвиняют в том, что он распространял контент в сети без пометки, что материалы созданы "иностранным агентом".

Сам музыкант пока никак не отреагировал на это решение, однако ранее он заявлял, что не планирует возвращаться в РФ. Поэтому, вероятно, упреки путинистов он не будет принимать во внимание.

Позиция Моргенштерна относительно войны в Украине

К слову, "иноагентом" в РФ Алишера признали в марте 2022 года. В начале полномасштабного вторжения рэпер осудил войну в Украине и путинский режим. Он даже выпустил антивоенный трек "12". После многочисленных угроз и запугиваний со стороны Кремля, он эмигрировал из России.

Сейчас Моргенштерн живет за границей, преимущественно в Израиле и Великобритании. Как известно, он в отношениях с украинской блогершей Лизой Василенко, которая много лет также жила в РФ. Сейчас пара молчит о кровавой войне в Украине и наслаждается жизнью за ее пределами.

Напомним, ранее Моргенштерна заметили с участницами украинского "Холостяка".

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