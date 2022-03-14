Также рэпер осудил президента РФ Владимира Путина.

Российский рэпер Моргенштерн выпустил клип "12" о войне в Украине. В видеоклипе артист осудил президента РФ Владимира Путина и все то, что он делает на территории Украины.

Также в клипе есть фрагмент настоящего разговора друга Моргенштерна - Владислава Палагина - с мамой, которая сейчас прячется в бомбоубежище в Одессе.

"Сынулечка, ну, да, у нас тут, прям у нас, утром крышу чуть не снесло. Мы думали куда-то тикать, а потом вернулись на место. Молча сидим, в погребе бомбоубежище себе приготовили. Так что, ну, котик, не волнуйся", – сказала женщина сыну в телефонном разговоре.

Кроме того, Моргенштерн отметил, что "большим дядям всегда было все равно на российских солдат".

"Большие дяди отправят на бойню – дядям всегда было пох*й", - добавил рэпер.

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