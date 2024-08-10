Ирина отмечает день рождения.

Известный украинский певец Дмитрий Монатик впервые за долгое время поделился фотографией со своей женой Ириной. Артист поздравил любимую с важным праздником.

Сегодня, 10 августа, женщина отмечает свой день рождения. Ирине исполнилось 38 лет. По случаю праздника исполнитель посвятил трогательный пост избраннице. В своем Instagram Дмитрий поделился черно-белым снимком, на котором позировал он и Ирина.

В подписи к кадру Монатик посвятил стихотворение о любви жене. Он в очередной раз выразил свои чувства к ней и поблагодарил за все совместные моменты, пережитые вместе.

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"...не беги так быстро, подожди... Ты всегда чище воды. Если так, то выпить дай. Небо ты к ней отведи... Если так, то что я без воды? Я пустыня, что потолок изучает. Быстрее ветра я, но быстрее ты. Быстрее ты построишь все мосты. Быстрее за тобой буду идти... Быстрее я от боли буду уходить. Там будет пламя. Только твое имя. Вечно под кожей. Ты быстра, но неутомим я. Если так... Если так, то ты быстрая моя. И даже если небо разбилось, И следы все замело снегом, Если время посмеет твое имя потерять... (Время не сможет стереть твое Имя). И даже если земля угасает, и на ней ни души уже нет, я тебя не забуду. Я тебя найду. Я тебя догоню и буду любить. Я тебя найду и буду любить. С днем рождения, моя I.V. (Ирина - УНИАН). Спасибо тебе за каждый день. За каждую ночь. Ты - вся моя жизнь", - написал Монатик.

К слову, Дмитрий и Ирина поженились в 2012 году. Женщина работает вместе с мужем и помогает ему в создании новых хитов. Супруги воспитывают двух сыновей: 8-летнего Даниила и 7-летнего Платона. А на днях стало известно, что звездная пара станет родителями в третий раз. Ирина снова беременна.

Напомним, ранее Монатик показал подросших сыновей и станцевал с ними в новом клипе "Не минет".

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