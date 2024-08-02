Певец показал беременную жену.

Украинский певец Дмитрий Монатик вместе с женой Ириной сообщили о пополнении в семье. Совсем скоро они станут родителями в третий раз.

Об этом супруги написали в Instagram и показали первые трогательные кадры с фотосессии. На фото пара одета в белые футболки и рубашку, а также в джинсы. Интересно, что Ирина и Дмитрий решили прикрыть свои лица газетами, на которых есть их фото и заголовки об ожидании ребенка.

"Новости RhythmLove. У нас родится ребенок", - отметила звездная пара, а Ирина показала заметно округлый животик.

Видео дня

На каком месяце девушка и кого ждут супруги - пока неизвестно.

Реакция подписчиков

Поклонники и коллеги певца начали поздравлять будущую многодетную семью.

"Наконец-то", - написал Владимир Дантес и добавил смайлики в виде огонька и сердечка

"Поздравляю! Это прекрасная новость", - добавила певица TAYANNA

"Поздравляю вас. Новость просто огонь", - отметила Даша Астафьева

"Огооооооо", - написала Надя Дорофеева

"Такие новости сейчас невероятно нужны! Спасибо! Счастья вашей семье".

К слову, Дмитрий и Ирина уже воспитывают двух общих сыновей: 9-летнего Даниила и 7-летнего Платона.

Напомним, ранее стало известно, что шоумен Владимир Остапчук в третий раз станет отцом.

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