Антонина Паперная публикует пикантные фото, пока в родной Украине идет война.

Украинская актриса Антонина Паперная, которая последние годы живет и работает в РФ, показала снимки с новой фотосессии.

Звезда обнародовала черно-белые фотографии, на которых предстала с обнаженной грудью. При этом не все поклонники могут оставлять комментарии под снимками.

А те, которые таки могут это сделать, оставляют только позитивные комментарии и смайлики в виде сердечек.

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Стоит отметить, что Паперная обнародовала эти фотографии в тот период, когда в ее родной Украине идет полномасштабная война, которую 24 февраля развязала Россия.

При этом Паперная, проживающая в России, упорно продолжает молчать о войне.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк предложил Ольге Сумской отказаться от общения с дочерью Антониной Паперной. Но у актрисы нашлось, что им ответить.

"Если бы я как мама могла повлиять хоть на что-нибудь, я бы это сделала. Это страшная боль. Очень тяжело, когда ребенок там, и ты не знаешь, когда ты его увидишь. И внуки там. Все то де**мо, которое пишут мне некоторые украинцы по поводу этой ситуации – это еще болезненнее", - рассказала Сумская.

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