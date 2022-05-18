Теперь они начали считать деньги.

Те российские артисты, которые жаловались на низкие доходы в период эпидемии коронавируса, сейчас также переживают непростое время из-за санкций, наложенных на РФ из-за агрессии на территории Украины. Заказы на концерты и корпоративы резко упали, а вместе с ними снизился и ценник на услуги. Кто из звезд-фанатов Путина стал считать деньги — рассказали в материале "КП".

Яна Рудковская

Поклонники встретили продюсера, привыкшую к роскоши, в строительном гипермаркете посреди стеллажей с мебелью эконом-класса. В сети, конечно же, обсудили то, что Рудковская начала экономить, но сама знаменитость свое финансовое положение не комментировала.

Ольга Бузова

Эпатажная звезда проекта "Дом-2" построила блестящую вокальную карьеру. За свои выступления она брала миллионы, но и тратила немало. Известно, что один только склад для декораций обходится Оле в 300 тысяч в месяц. Однако сейчас с ее доходами все не так радостно, как раньше. Нищеты певица опасается.

"Бедность - это то, чего я ни в коем случае не хочу допустить в своей жизни. Я всегда буду работать. И пойду, если надо, официанткой, для меня это не проблема. А еще я никогда не была транжиркой", - призналась звезда в одном из своих интервью.

Филипп Киркоров

Не секрет, что этот любитель перьев, стразов, блеска и эпатажа никогда не экономил на своей внешности. Например, на своем недавнем праздновании 55-летнего юбилея он сменил более 20 сценических костюмов. Эксперты подсчитали, что это могло обойтись певцу в 400 миллионов рублей. После этого, видимо, пришлось затянуть пояса.

"Время диктует экономию. Я сократил огромную команду, остались всего четыре человека - настоящие единомышленники", - заявил артист-путинист на своем концерте.

Сергей Зверев

Звезда в шоке от высоких цен и снижения спроса на рынке его услуг, поэтому он закрывает свои салоны красоты в Москве.

"В Москве очень дорогая аренда. Это просто нереально! Сейчас, сколько я знаю своих коллег, у всех такая ситуация, не только у меня. Многие дизайнеры, к пример, закрыли ателье и на дому пытаются шить. Я, глядя на них, понимаю, что сейчас открывать ничего не надо. Да и большая часть моих клиентов уехали за границу. А тем, которые остались, сейчас ни до чего", - возмутился эпатажный артист.

Сейчас он зарабатывает на жизнь выступлениями на корпоративах, но и их уже не так много, как раньше.

Напомним, во время своего юбилея Киркоров устроил шоу на кресте, за что его обвинили в провокации.

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