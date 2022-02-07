Ведущие празднуют пять лет супружеской жизни / фото УНИАН, Александр Синица

Пара украинских ведущих Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов, которые полетели в Париж праздновать пятую годовщину своей свадьбы, поделились с поклонниками серией новых фото.

Ведущая "Светской жизни" Осадчая опубликовала снимки, где позирует на балконе отеля, где остановилась пара. 

"В отсутствие путешествий я больше всего скучала по Парижу и вроде банально звучит, но это мой второй родной город и путешествия сюда, как возвращение в детство", - подписала снимки ведущая.

Читайте такжеДарья Квиткова похвасталась фигурой в купальнике спустя полгода после родов (фото)Она также рассказала, что на карантине учила французский и теперь в Париже также пытается разговаривать на французском.

Фото Осадча 07 февраля 2022
Фото Осадча 07 февраля 2022
Фото Осадча 07 февраля 2022
Фото Осадча 07 февраля 2022

"Тот случай, когда могли бы не выходить из номера :) но выставки сами себя не посмотрят:)", - подписал серию снимков муж Осадчей ведущий Юрий Горбунов.

Фото Горбунов 07 февраля 2022
Фото Горбунов 07 февраля 2022
Фото Горбунов 07 февраля 2022
Фото Горбунов 07 февраля 2022

На фото пара позирует с бокалами шампанского. В комментариях подписчики пожелали ведущим хорошего вечера. "Счастья вам всегда", " Вы просто невероятны. Счастья вам", "Безграничной любви", - пишут поклонники.

Напомним, ранее Осадчая и Горбунов в вышиванках отметили Крещение после возвращения из Таиланда.

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