Пара ведущих опубликовали фото из гостиничного номера.

Пара украинских ведущих Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов, которые полетели в Париж праздновать пятую годовщину своей свадьбы, поделились с поклонниками серией новых фото.

Ведущая "Светской жизни" Осадчая опубликовала снимки, где позирует на балконе отеля, где остановилась пара.

"В отсутствие путешествий я больше всего скучала по Парижу и вроде банально звучит, но это мой второй родной город и путешествия сюда, как возвращение в детство", - подписала снимки ведущая.

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"Тот случай, когда могли бы не выходить из номера :) но выставки сами себя не посмотрят:)", - подписал серию снимков муж Осадчей ведущий Юрий Горбунов.

На фото пара позирует с бокалами шампанского. В комментариях подписчики пожелали ведущим хорошего вечера. "Счастья вам всегда", " Вы просто невероятны. Счастья вам", "Безграничной любви", - пишут поклонники.

Напомним, ранее Осадчая и Горбунов в вышиванках отметили Крещение после возвращения из Таиланда.

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