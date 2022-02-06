Певица опровергла слова подопечного.

Украинская певица Наталья Могилевская прокомментировала обвинения своего бывшего подопечного Бориса Круглова, известного под псевдонимами Борис Апрель, а после каминг-аута - Зианджа и Зи Фамелу.

Могилевская отметила, что звезда всегда была эмоциональным человеком. Об этом она рассказала ведущей программы "Светская жизнь" Кате Осадчей.

"Те из моих артистов, кто стал успешным - Монатик, Макс Барских, Дантес, Регина Тодоренко - они пишут слова благодарности. Те, кто не стал звездой или что-то случилось не так, как они мечтали, - они обязательно не любят Монатика, Макса Барских и меня", - заявила артистка.

Читайте также"Двойник" Лободы, Зианджа, Дженнер: 5 звезд-трансгендеров, которым надоело жить в собственном теле (фото)По мнению Могилевской, для того, чтобы понять полноценную картину, необходимо разговаривать по этому поводу со всеми подопечными певицы.

"Боря всегда был эмоциональным человеком. Что-то, возможно, выдумал, что-то ему показалось. Возможно, это огромная обида по поводу того, что не сложилось так, как хотелось - сначала как у мужчины, потом как у женщины. Это же две судьбы в одной жизни", - убеждена певица.

Могилевская также добавила, что не видит смысла обсуждать заявления Зи Фамелу с ней лично.

"Мне кажется, что он находится во взволнованном состоянии и с ним нельзя будет договориться. Но он знает - и тогда, когда я возила его к психиатру, чтобы он помог ему вылечиться, и тогда, когда он плакал в моих руках, - я всегда ему говорила: "Боря, я всегда буду с тобой, ты всегда можешь мне позвонить", - добавила певица.

Могилевская отметила, что не чувствует ответственности за бывшего подопечного, ведь "он уже достаточно взрослый человек, чтобы самостоятельно решать, что можно говорить, а что нет".

Напомним, ранее певица-трансгендер Зи Фамелу, ранее известная украинцам под псевдонимами Борис Апрель и Зианджа, рассказала о конфликте с Аланом Бадоевым, Натальей Могилевской и Максом Барских. В частности последний, по словам певицы, во время одного из споров вылил ей в лицо горячий чай.

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