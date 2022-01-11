Певица вспомнила, что в молодости сьедала всего один помидор в день.

Украинская певица-трансгендер Зи Фамелу, известная украинцам как Борис Апрель и Зианджа, рассказала фанатам о своей борьбе с зависимостью от таблеток для похудения и анорексией.

Певица высказалась на своей странице в Instagram.

"На съемке клипа "Мне так нужна твоя любовь" меня (уже на тот момент худющую) забодишеймили известные стилисты", - рассказала артистка.

Она отметила, что в ее сторону звучали негативные комментарии и осуждение по поводу лишнего веса. Певицу убеждали в том, что ей необходимо начать принимать таблетки для похудения, которые на тот момент, по словам Зи Фамелу, принимали все модели в Украине и СНГ.

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"В состав тех капсул входил амфетамин. С 19 лет по 21 - я их принимала. Это был настоящий ад. Зависимость. Я ела один помидор в день", - вспоминает артистка.

По ее словам, известная певица Наталья Моглевская также высказывалась в ее сторону, как только у экс-Зианджы "появлялись щечки".

"Я была зомби и наши меня стали называть "ходячая лейкемия". Падала я в обморок очень часто. В тот момент у меня началась анорексия", - рассказала певица.

Зи Фамелу поблагодарила свою подругу, которая помогла ей сойти с капсул, а также отметила, что для полного восстановления ей понадобилось два года терапии.

Напомним, ранее экс-Зианджа заявила, не делала никаких операций по смене пола. 31-летняя артистка отметила, что в 2014 году заявила о своем каминг-ауте тогда как украинская пресса и ТВ исказили заявление певицы.

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