Украинский мультиартист закупил партию бронежилетов для военных из Сумм.

Певица Наталья Могилевская публично поблагодарила своего коллегу Монатика за то, что он обеспечил бронежилетами группу военных в Сумах.

Свою благодарность Могилевская высказала публично, обнародовав в Instagram видеообращение.

Монатик на данный момент остается в Украине, "воюет" не только на информационном фронте, а еще и помогает военным в особо активно обстреливаемых населенных пунктах. Недавно он приобрел бронежилеты для военных, один из которых спас жизнь человеку. Речь идет о звукорежиссере Натальи Могилевской. За это она высказала благодарность своему коллеге.

"Дима Монатик, сердечный ты мой человек. Хочу тебе поблагодарить за то, что ты купил ребятам бронежилеты в Сумах и один из них сегодня спас жизнь одному невероятно доброму, теплому, очень любящему мне человеку – нашему технику, звукорежиссеру Володе Балеву. У него прилетело несколько пуль. Спасибо тебе большое, он остался жив", - заявила артистка и продюсер.

Напомним, автомобиль украинского телеведущего программы "Зірковий шлях" Даниэля Салема обстреляли оккупанты. Сам шоумен не пострадал. Результаты обстрела транспортного средства мужчина показал на видео.

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