Звезда показал последствия обстрела собственного автомобиля.

Автомобиль украинского телеведущего Даниэля Салема обстреляли оккупанты. Артист показал последствия попадания осколков в его машину в своем Instagram-блоге.

"Я буду смеяться и улыбаться во все свои клыки! Я выбор сделал давно, и не прощу я им Детей и в плен ни кого не возьму пусть сдаются там, не хочу я войны, не хочу боли один вопрос зачем ! Мы охраняем нашу землю:) Мы победим потому что мы умеем любить , умеем дышать полной грудью , умеем смеяться страху в лицо !!!!!", - написал Салем в своем блоге.

На кадрах видно, что вследствие обстрела пробита дверь автомобиля, также есть повреждения внутри машины.

Отметим, что Даниэль Салем находится в рядах территориальной обороны практически с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, украинский певец Андрей Хлывнюк, который является фронтменом группы "Бумбокс", получил ранения во время обстрела со стороны российских оккупантов.

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