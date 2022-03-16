Артистка изменила слова в своей песне.

Украинская певица Наталья Могилевская презентовала новую версию своей же песни "Місяць". В обновленном тексте речь идет о военных события, которые сейчас происходят на территории Украины по вине российской армии.

Новую версию трека Наталья опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Там она опубликовала видеоряд, использовав кадры, снятые в разных городах Украины.

"Молюсь о городах Украины: Мариуполь, Буча, Ирпень, Гостомель, Харьков, мой родной Киев и Чернигов милый, который так мужественно держит оборону и защищает собой столицу. А Донецк, Луганск, Крым. За все города Украины, за людей моих родных – и живых, и тех, кто уже ушел. Молюсь за вас всем сердцем!", - прокомментировала Могилевская.

В конце видео Могилевская прочла молитву.

"Мурашки", "Потрясающее! Спасибо! Колоссальная поддержка нашей Украины!", "Раньше эта песня называлась "Місяць по небу ходить". Я очень любила ее слушать в детстве. К сожалению сейчас эта песня переделана потому что у нас война, но смысл очень силен как никогда. Сил нам всем. Спасибо вам за новое звучание", - написали поклонники под публикацией Натальи Могилевской.

Напомним, фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук приехал в Харьков. Там он спустился на одну из станций метро, где от обстрелов скрываются мирные жители, и поддержал их песней "Червона рута".

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