Российская ведущая, назвавшая себя на днях "абсолютной ватницей", попросила всех не звонить ей.

Ведущая российского шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева подтвердила факт заболевания коронавирусом.

Об этом она написала в своем Instagram-канале.

"Всегда считала, что здоровье - это очень интимно. Ну я же не Сталин, чтобы всей Стране докладывали, что да как со мной. Я заболела этой гадостью, а кто застрахован? Лечусь. Прошу всех: не звонить мне и моей семье. Очень прошу. Поставьте себя на моё место. Мне и так страшно. Спасибо за понимание", - отметила Гузеева.

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Гузеева заболела коронавирусом - что известно

По данным СМИ, телеведущую госпитализировали на "скорой" в московскую больницу "Коммунарка" с подозрением на коронавирус. Врачи оценивали ее состояние как стабильное, и отмечали у нее "сильный стресс". Помимо коронавируса, у Гузеевой подозревают начальное повреждение почек.

"Актрисе и телеведущей стало плохо пару дней назад. У неё появился кашель, температура около 38, ей было трудно дышать. Она сама себе делала экспресс-тест на ковид, результат оказался положительным... У Ларисы Андреевны нашли воспалительные изменения и начальные признаки повреждения почек. Все это осложняет ее состояние и увеличивает риск появления осложнений", - сообщали СМИ.

Ранее 62-летняя Гузеева призналась, что поддерживает оккупацию РФ Крыма и назвала себя "ватницей абсолютной".

Автор: Виолетта Орлова