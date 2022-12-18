Исполнительнице досталось третье место.

В этом году среди финалистов Нацотбора снова была Jerry Heil. Она выступала с песней "When god shut the door". Согласно результатам голосования жюри и зрителей, артистка заняла третье место. Своими впечатлениями она поделилась в Telegram-канале.

Так, звезда выложила два коротких видео, записанных по дороге домой. На них Jerry Heil в слезах благодарит команду и всех, кто голосовал за них. Певица рада за победителей Нацотбора, и уверена, что они смогут достойно представить страну на Евровидении.

Вот что написала Jerry Heil:

"Понимаете, почему я плачу? Я очень болею за нашу украинскую мелодику. Я так искренне ее люблю, что у меня сердце расширяется всякий раз, когда я слышу новую попевку. Днями, а бывает и ночами, я исследую аутентичное пение и ищу новые материалы. Я хочу, чтобы это стало мировым достоянием. И сегодня я осознала, что сделать это благодаря Евровидению не удастся. Очень досадно, искренне. Но буду искать другой путь. А он где-то точно есть. Но у TVORCHI действительно мощный номер был".

Артистка говорит, что, вероятно, больше не будет пытаться попасть на Евровидение.

"Не думаю, что уже когда-нибудь пойду. Опыт показывает, что надо, руководствуясь своими же образами, заходить в другую дверь", - резюмировала Jerry Heil.

Jerry Heil - "When god shut the door": выступление на Нацотборе

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В этом году в финале Нацотбора первое место заняла группа TVORCHI. Артисты выступили с песней "Heart Of Steel".

"Наша песня о несокрушимых людях, которые сталкиваются с болезненными ситуациями в жизни, но они улыбаются и идут вперед... Наша песня о несокрушимости духа, которую мы хотим демонстрировать всему миру", - рассказали исполнители.

Жюри отдали им 9 баллов, а вот от зрителей они получили 10 из 10 баллов.

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