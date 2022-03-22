По словам певицы, ей плевать на эти списки.

Опальная певица Светлана Лобода высказалась по поводу списка артистов, которые умалчивают о войне в Украине или поддерживают путинский режим.

По ее словам, ей плевать на то, что она оказалась в этом списке: "Я знаю, что сегодня все чаще появляются всевозможные "списки", в которых людей снова пытаются разделить по принципу "достаточно ли ты хорош, чтобы быть патриотом". Так вот я вам скажу: мне плевать на ваши списки!"

Певица добавила, что с началом боевых действий в Украине она занялась волонтерством. При этом Лобода не упомянула ни президента РФ Владимира Путина, ни то, что именно Россия напала на Украину.

"Сегодня миллионы украинцев потеряли все! Они вынуждены были покинуть свои дома и оставить все, что у них было, чтобы просто спасти свои жизни. С самого начала боевых действий мой офис переквалифицировался в волонтерский штаб. Я ежеминутно оказываю всестороннюю помощь в их работе и делаю все что от меня зависит, чтобы каждый человек смог получить хотя бы предметы первой необходимости", - добавила звезда.

Напомним, ранее Светлана Лобода показала потрепанный украинский паспорт и призвала помогать беженцам.

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