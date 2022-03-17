Певица ответила на обвинения в том, что она якобы уже давно сменила гражданство.

Певица Светлана Лобода отреагировала на слова российского продюсера о том, что она якобы вывозила из России деньги в чемоданах и не платила налоги в Украину. Артистка попыталась опровергнуть слухи о том, что она сменила гражданство и показала потрепанный украинский паспорт.

На своей странице в Instagram она опубликовала видео с паспортом и призвала людей помогать украинским беженцам.

"Каждый выбирает свой путь - одни сеют травлю и агрессию, другие стремятся быть полезными и нужными. Я выбираю второй. За 21 день мы сумели вывезти более 90 семей, среди них дети, бабушки, мамы. Расселили и помогли с продовольствием на ближайшие недели. Круглосуточно решаем проблемы с документами. Доставляем гуманитарную помощь везде, где есть доступ", - написала певица.

По словам Лободы, она делает все, что в ее силах. Певица обещает и дальше помогать беженцам.

На видео показаны заголовки из СМИ, в которых указано, что Лобода якобы сменила гражданство. В качестве опровержения таких слухов она показала свой паспорт гражданки Украины.

"У меня одно гражданство. Было есть и будет. И оно украинское!", - заявила Лобода.

Таким образом она ответила на слова российского музыкального продюсера Кирилла Чибисова, который заявил российским СМИ, что Лобода "мешками" вывозила деньги в Европу и "увиливала" от оплаты налогов в Украину.

Напомним, ранее Лобода со слезами на глазах призвала остановить войну в Украине. Однако на протяжении всего обращения певица ни разу не решилась произнести "Путин" и то, чьи же ракеты убивают украинцев – тоже вслух не сказала.

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