Ей было тяжело пережить разлуку.

Украинская певица Джамала, которая недавно стала мамой в третий раз, призналась, почему вернула старших сыновей в Украину во время войны.

Ранее артистка рассказывала, что с начала полномасштабного вторжения Эмир и Селим некоторое время находились за границей, в частности в Польше с родителями ее мужа. Однако Джамале было трудно жить на две страны и не видеть, как растут мальчики.

"Я переезжала из страны в страну. И это такие эмоциональные качели: когда ты рядом с детьми и готовишь им борщ, то кажется, все кроме тебя работают на пользу страны, а когда уезжаешь - сердце пополам. Это было больно, но я понемногу научилась себя прощать за то, что не всегда рядом", - рассказала певица в интервью Vogue.

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Позже Джамала узнала, что беременна. Эта новость заставила ее задуматься над объединением семьи. Поэтому, несмотря на опасность в стране, артистка не выдержала и вернула детей домой. Об этом моменте она не жалеет и до сих пор вспоминает так:

"Мне было важно, чтобы сыновья стали частью процесса ожидания третьего ребенка. Они касались моего живота, задавали смешные и серьезные вопросы. Все это мелочи, но эти мелочи очень важны. Мальчики заботились о брате еще до его появления на свет, значит, я приняла правильное решение".

Сейчас исполнительница вместе с мужем Бекиром Сулеймановым и тремя сыновьями живут в Киеве.

Напомним, ранее Джамала рассказала, на сколько кило поправилась после беременности.

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