19-летняя Анна Борисюк призналась, что в школе у нее не было друзей.

19-летняя дочь актрисы Ольги Сумской и актера Виталия Борисюка Анна призналась, что в детстве одноклассники травили ее из-за славы родителей. Девочка получала образование в обычной школе, где из-за буллинга у нее вообще не было друзей.

"Родители все за тебя сделают, у них там такая яркая карьера, а ты здесь среди нас… Мы такие "обычные смертные". А почему ты не в какой-то частной школе? А почему за тебя не заплатят?", - цитирует слова одноклассников Анна Борисюк в интервью ЖВЛ и признается, что из-за этого до сих пор плачет.

"Это очень сложно, но многие через это проходят", - добавила дочь Сумской.

Однако несмотря на то, что все время родители девочки были заняты работой и гастролями, она не страдала от недостатка внимания и любви. Именно мама, папа и старшая сестра Антонина Паперная стали для Анны лучшими друзьями.

"Я постоянно ощущаю любовь к себе. Мама передавала поездом грудное молоко, папа договаривался, строил какие-то бизнес-планы, держа меня на руках. И его это никогда не утомляло, я очень благодарна ему за это", - призналась девушка.

Напомним, молчавшая о войне дочь Ольги Сумской похвасталась фото с обнаженной грудью.

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