Лия поделилась в своем блоге семейным контентом.

Младшая дочь известного продюсера и композитора Константина Меладзе Лия поделилась теплыми снимками со своей мамой. Женщину зовут Яна Сумм. Ей 46 лет. Константин состоял с ней в отношениях перед своим союзом с Верой Брежневой.

Судя по профилю Лии Меладзе, она с мамой побывала в Латвии. Общие снимки сделаны на фоне Балтийского моря. На кадрах они обнимаются, улыбаются и показывают руками сердечко.

Известно, что мама и дочь встретили Рождество именно в Латвии. Им составила компанию подруга Лии.

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История любви Меладзе и Сумм

Константин и Яна были в браке 19 лет. Причиной их развода стали измены продюсера. Как призналась в одном из своих интервью Яна Сумм, она очень часто подозревала мужа в изменах, и он давал для этого очень много поводов. В последние годы отношений Яна была уверена в том, что любовницей Меладзе является его подопечная Вера Брежнева.

"Он думал, что от таких мужчин, как он, женщины сами не уходят. И развода он не хотел. Но я попросила отдельного проживания. Сказала, что он должен собрать вещи. К детям может приходить столько, сколько считает нужным. Если он не уходит, уйду с детьми я. Благодарна ему за то, что отпустил меня из этого эмоционального ада. Спасибо, что ушел быстро и по-доброму", - говорила Яна Сумм.

Сейчас, согласно официальной информации, Константин Меладзе живет в браке с Верой Брежневой. Однако в последнее время ходят слухи об их разводе из-за разных политических взглядов.

Напомним, 13-летняя дочь Веры Брежневой представила своего бойфренда.

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