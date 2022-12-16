14 декабря младшая дочь Веры Брежневой Сара Киперман отпраздновала свой 13-й день рождения. Девочка в блоге поделилась кадрами с торжества, и "засветила" своего возлюбленного.
Так, на одном из фото видно ее с огромным шикарным букетом роз, а также молодого человека рядом. Из-за того, что фото сделано в полумраке, рассмотреть его лицо довольно сложно.
Снимок дочь Веры Брежневой подписала кратко: "Один год с моей родственной душой".
Также она поставила сердечко и отметила профиль юноши в Instagram.
Если перейти на профиль молодого человека, то можно увидеть множество лайков от Сары Киперман. Также в комментариях девочка пишет ему: "My love".
Звездная мама на новости о личной жизни младшей дочери никак не реагировала.
Кто отец Сары Киперман
Сару Вера Брежнева родила в 2009 году от украинского бизнесмена Михаила Кипермана. Отношения с Михаилом у Веры не сложились, поэтому девочку она воспитывала до определенного времени одна. Потом начали ходить слухи о романе Брежневой и Константина Меладзе. Известно, что они жили вместе, отношения у Константина и Сары были хорошими.
Общаются ли они сейчас - неизвестно, поскольку ходят слухи о разводе Брежневой и Меладзе на почве политических разногласий.
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