Недавно Сара Киперман отпраздновала свой день рождения.

14 декабря младшая дочь Веры Брежневой Сара Киперман отпраздновала свой 13-й день рождения. Девочка в блоге поделилась кадрами с торжества, и "засветила" своего возлюбленного.

Так, на одном из фото видно ее с огромным шикарным букетом роз, а также молодого человека рядом. Из-за того, что фото сделано в полумраке, рассмотреть его лицо довольно сложно.

Снимок дочь Веры Брежневой подписала кратко: "Один год с моей родственной душой".

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Также она поставила сердечко и отметила профиль юноши в Instagram.

Если перейти на профиль молодого человека, то можно увидеть множество лайков от Сары Киперман. Также в комментариях девочка пишет ему: "My love".

Звездная мама на новости о личной жизни младшей дочери никак не реагировала.

Кто отец Сары Киперман

Сару Вера Брежнева родила в 2009 году от украинского бизнесмена Михаила Кипермана. Отношения с Михаилом у Веры не сложились, поэтому девочку она воспитывала до определенного времени одна. Потом начали ходить слухи о романе Брежневой и Константина Меладзе. Известно, что они жили вместе, отношения у Константина и Сары были хорошими.

Общаются ли они сейчас - неизвестно, поскольку ходят слухи о разводе Брежневой и Меладзе на почве политических разногласий.

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