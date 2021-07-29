Анастасия Суббота впервые станет мамой.

27-летняя "Мисс Украина Вселенная 2019" Анастасия Суббота опубликовала в Instagram фотографии, на которых она позирует с большим животиком. Так, девушка сообщила, что впервые станет мамой.

"Официально! Я скоро стану мамой! Это самый замечательный и прекрасный момент в моей жизни! Знать, что в тебе растет новая жизнь это что-то нереальное", - отметила будущая мамочка.

При этом стоит отметить, что девушка никогда не рассказывала о своей личной жизни. И кто станет отцом ее будущего ребенка тоже неизвестно.

Кроме того, в кадре модель предстала в стрингах и джинсовке, которую приспустила. Обнаженную грудь девушка прикрыла рукой.

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Автор: Диана Могилевич