Событие перенесли из-за заболевших COVID-19 конкурсанток.

Организация "Мисс Мира" объявила, что финал конкурса в Пуэрто-Рико состоится весной.

Об этом сообщили на странице конкурса в Instagram.

Конкурс "Мисс Мира", который должен был состояться в Пуэрто-Рико ранее в декабре, отменили за 6 часов до начала.

Читайте такжеКонкурс "Мисс мира 2021" отменили (видео)В конце концов финал конкурса решили перенести на 16 марта 2022 года. Локация изменена не будет.

"Мы очень рады, что останемся в Пуэрто-Рико, чтобы короновать новую Мисс Мира!",- сказала Джулия Морли, президент Miss World Ltd.

Соответственно, участницы конкурса вернутся на острова в марте накануне конкурса.

Контент о Пуэрто-Рико, записанный за последние 4 недели для конкурса, также будет продемонстрирован во время трансляции финала. Ранее приобретенные билеты на шоу будут действительны.

Напомним, от Украины на мировой конкурс поедет винничанка Александра Яремчук, которая 21 октября стала обладательницей титула "Мисс Украина 2021". Девушка обошла 25 конкуренток, после чего на нее надели эксклюзивную корону за 3 миллиона долларов.

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