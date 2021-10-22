22-летняя Александра Яремчук представит нашу страну на международном конкурсе красоты Miss World.

В Киеве выбрали "Мисс Украина" - победительницей 30-го национального конкурса красоты стала 22-летняя Александра Яремчук из Винницкой области.

Об этом сообщили в профиле конкурса в Instagram.

Соревнования состоялись 21 октября в столичном Дворце "Украина".

Победительница обошла 25 конкуренток, после чего на нее надели эксклюзивную корону за $3 млн, созданную известным ювелиром Джейкобом Арабо из белого золота и с 1250 бриллиантами и 27 сапфирами на 300 карат.

Кроме того, Яремчук получила 500 тыс. гривен премии и право представлять нашу страну на международном конкурсе Miss World, который пройдет в декабре 2021 года в пуэрто-риканском Сан-Хуане.

Читайте такжеВ Киеве на кастинг "Мисс Украина 2021" пришло рекордное количество девушекАлександра более 10 лет профессионально занимается танцами и не представляет свою жизнь без спорта. Также она имеет диплом по специальности "Менеджмент бизнес-организации" Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко.

УНИАН изучил соцсети красавицы и собрал лучшие снимки Александры Яремчук:

Кроме того, на конкурсе красоты выбрали победительниц и в других номинациях: "Мисс Земля-2021" стала 20-летняя Марина Литвин из Запорожской области, а "Мисс International-2021" - 24-летняя винничанка Ольга Шамрай. Они соответственно будут представлять Украину на конкурсах Miss Earth и Miss International.

Конкурс "Мисс Украина – 2021": скандал

Сообщалось, что в этом году отбор на конкурс "Мисс Украина" изменился из-за новых партнеров из Соединенных Штатов.

Американцы требовали жестких условий от кандидаток – быть без имплантатов, наколотых губ, нарощенных волос и тату.

В связи с этим организаторы жаловались, что после изменений в отборе они не могут найти 25 идеальных конкурсанток. Однако позже стало известно, что жалобы преувеличены.

Автор: Станислав Кожемякин