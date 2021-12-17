От Украины на мировой конкурс поехала винничанка Александра Яремчук. Она сообщила, что ей очень жаль, что так произошло, поскольку на подготовку потратила много сил и времени.

Конкурс "Мисс Мира", который должен был состояться в Пуэрто-Рико, отменили за 6 часов до начала. Все из-за того, что несколько участниц заболели COVID.

Сколько именно и из каких они стран - пока не сообщают. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте также"Мисс Украина 2021" может не попасть на международный конкурс красоты (видео)От Украины на мировой конкурс поехала винничанка Александра Яремчук. Сначала у девушки были проблемы с визой, но их удалось уладить. Саша признается, что расстроена, ведь девушек отправляют домой вместе с их делегациями. А девушки провели там месяц, готовясь к конкурсу.

Организаторы "Мисс Мира" обещают все же провести конкурс в течение 90 дней. "Финал проведем в Пуэрто-Рико Coliseum Jose Miguel Agrelot в течение следующих 90 дней", - говорится в заявлении.

Ранее СМИ узнали имя бойфренда 22-летней Александры Яремчук из Винницкой области, победившей в конкурсе красоты "Мисс Украина-2021". Это 36-летний Андрей Дегода, семья которого занимает 45 место в украинском списке Forbes с доходом компании 11 миллионов гривень за последний год.

Напомним, Александра Яремчук 21 октября стала обладательницей титула "Мисс Украина 2021". Девушка обошла 25 конкуренток, после чего на нее надели эксклюзивную корону за 3 миллиона долларов.

Автор: Ольга Робейко