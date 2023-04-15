Ранее актрисе и Ковтуненко даже приписывали роман.

Украинскую актрису Ксению Мишину, которая также была главной героиней романтического реалити "Холостячка", заметили рядом с известным мужчиной. Он боролся за ее сердце на проекте, впрочем звезда "Крепостной" тогда выбрала Александра Эллерта.

В сети появились фото с премьеры украинского фильма "Люксембург, Люксембург". Ее посетила Мишина и, как оказалось, среди гостей был и Евгений Ковтуненко.

На одном из фото актриса позирует рядом с участником "Холостячки". Бизнесмен и ресторатор улыбался. Одной рукой он будто обнял Мишину.

Видео дня

Для светского мероприятия актриса выбрала короткий топ и джинсы с ремнем. Она похвасталась "стальным" прессом. Свой образ Мишина дополнила стильным бомбером. Ковтуненко позировал в черном свитере, жилете и синих джинсах.

Актриса и ресторатор уверенно смотрели в камеру и стояли очень близко. Этим фото Мишина и Ковтуненко на своих страницах в Instagram не делились. Вероятно, они не хотели получать вопросы от фанатов об их отношениях. Есть ли между ними роман - неизвестно.

Мишина и Ковтуненко - что известно об их отношениях

Евгений Ковтуненко был одним из мужчин, участвовавших в первом сезоне шоу "Холостячки" с Ксенией Мишиной. Впоследствии в сеть "слили" фото ресторатора и актрисы. Ходили слухи, что именно его выберет Мишина.

Ресторатор дошел до седьмого выпуска. На последнем свидании Ковтуненко признался Мишиной в чувствах, впрочем она с ним попрощалась. В финале актриса выбрала Эллерта.

Вас также могут заинтересовать новости: